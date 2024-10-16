Επίσκεψη κυβερνητικής αντιπροσωπείας Κίνας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποίησε υψηλόβαθμη κυβερνητική αντιπροσωπεία του Υπουργείου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κίνας την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2024 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας, στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου.

Στη συνάντηση, τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκπροσώπησε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Αθανάσιος Μαλάμος, ενώ παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης, Καθηγητής Φώτιος Μαυροματάκης, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Νικόλαος Βιδάκης, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ) του ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγητής του ΕΚΠΑ Φίλιππος Βαλλιανάτος, η Εκτελεστική Διευθύντρια του Πανεπιστημίου, κ. Βανέσσα Σημαντηράκη, ο γνωστός σεισμολόγος και Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, Δρ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΜΕΠΑ & Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροκτήματος κ. Χαράλαμπος Κουτρούλης και ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Εκμετάλλευσης, Προγραμματισμού & Συντήρησης και Τμήματος Ασφάλειας και Προστασίας κ. Γιάννης Τζανοκωστάκης.

Από πλευράς της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, κ. Γεώργιος Τσαπάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα που σχετίζεται με θέματα διασύνδεσης με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, κ. Γεώργιος Ματαλλιωτάκης, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης κ. Εμμανουήλ Παραβολιδάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κ. Γεωργία Σφακιανάκη και η Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κ. Ελένη Πλουμίδη. Επικεφαλής της πολυμελούς κινέζικης αντιπροσωπείας ήταν ο κ. Song Yuanming, Υφυπουργός του Υπουργείου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κίνας.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν κυρίως θέματα συνεργασίας στους τομείς έρευνας και πρόβλεψης φυσικών καταστροφών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και τέθηκαν οι βάσεις υπογραφής για δύο Μνημόνια Συνεργασίας (MoU), το πρώτο μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κίνας, και το δεύτερο μεταξύ του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με το αντίστοιχο ινστιτούτο του Υπουργείου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κίνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.