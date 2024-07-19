Λογαριασμός
Έσβησε η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Αγησιλάου και Ιεράς Οδού

Στο σημείο έσπευσαν πάνω από 10 πυροσβέστες 

UPDATE: 10:18
Πυροσβεστική

Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Αγησιλάου και Ιεράς Οδού.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

