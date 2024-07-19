Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Αγησιλάου και Ιεράς Οδού.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Αγησιλάου και Ιεράς Οδού. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.