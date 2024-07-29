Συνεχίζεται ο έλεγχος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας για την πανώλη των αιγοπροβάτων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τους ειδικούς κτηνιάτρους, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου στα ζώα.

Σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων αλλά και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της νόσου, σημειώνοντας πως συνεχίζεται η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων πανώλης των μηρυκαστικών σε Λάρισα και Θεσσαλία.

Παράλληλα τόνισε ότι «περίπου 230.000 ζώα έχουν ελεγχθεί, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία, για θανάτωση είναι 9.200 ζώα και μέχρις στιγμής έχουν θανατωθεί 7.000».

Ο ίδιος εκτίμησε πως με τον τρόπο και την ταχύτητα που έχει λειτουργήσει όλος ο μηχανισμός, μέσα στην εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση και στη συνέχεια θα γίνουν επανέλεγχοι.

Παράλληλα, ο κ. Κουρέτας σημείωσε ότι θα εξεταστεί και το ζήτημα της μετακίνησης των ζωοτροφών ενώ τόνισε ότι το «μοντέλο» που ακολούθησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα ακολουθηθεί και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με ανακοίνωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας όσον αφορά τα μέτρα που εφαρμόζονται, απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο (σφαγή, πάχυνση, αναπαραγωγή) μετακίνηση αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης της νόσου και έκδοση νέας απόφασης.

Επίσης, απαγορεύεται η σφαγή αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων στα σφαγεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έως και την Παρασκευή 2/08/2024, αλλά και η για οποιοδήποτε λόγο είσοδος στη Θεσσαλία αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων προέλευσης από τη Ρουμανία.

Παράλληλα λαμβάνεται Απόφαση Απομόνωσης όλων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πάχυνσης αιγοπροβάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης της νόσου και τουλάχιστον για 21 ημέρες. Επιπρόσθετα λαμβάνεται Απόφαση Απομόνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων βοοειδών που συνυπάρχουν με κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων πάχυνσης, διαθέτουν το ίδιο προσωπικό και χρησιμοποιούν κοινά οχήματα και εξοπλισμό.

Τέλος, απαγορεύεται η μετακίνηση (σφαγή, πάχυνση ή αναπαραγωγή) βοοειδών από και προς την Π.Ε. Τρικάλων και την Π.Ε. Λάρισας, έως την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής και κλινικής διερεύνησης της νόσου εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης και τον καθορισμό της έκτασης τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

