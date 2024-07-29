Με 878 αθλήτριες και αθλητές κάθε ηλικίας ολοκληρώθηκε για το 2024 το 3x3 ΔΕΗ Street Basketball, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τη ΔΕΗ για 2η συνεχή χρονιά και ξεπέρασε κατά 65% τις περσινές συμμετοχές. Ξεκινώντας τον Απρίλιο, το 3x3 ΔΕΗ Street Basketball ταξίδεψε σε 6 πόλεις της Ελλάδας, όπου πραγματοποιήθηκαν 342 αγώνες, και πρόσφατα έκλεισε τη σεζόν στην παραλία Κατερίνης με το τελικό τουρνουά.

Για το 2024 το μπασκετικό ραντεβού δόθηκε σε Λαμία, Άργος, Μεσολόγγι, Λάρισα, Τρίπολη και Κατερίνη, όπου οι πλατείες μετατράπηκαν σε ανοιχτά για όλους γήπεδα 3×3, γεμάτα ενέργεια από τη ΔΕΗ, καθώς και μουσική, χαμόγελα, χειροκροτήματα για όλους τους συμμετέχοντες. Συνολικά 224 ομάδες από Ελλάδα και εξωτερικό αγωνίστηκαν για 6.840 λεπτά, στις κατηγορίες U14 Men, U16 Men, U18 Men, +18 Men, +18 Women.

3x3: από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 3x3 αποτελεί το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Νικήτρια είναι η ομάδα που προηγείται όταν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού ή όποια φτάσει πρώτη στους 21 πόντους.

Παγκοσμίως, το 3x3 παιζόταν σε γήπεδα και γυμναστήρια όλου του κόσμου. Από τη δεκαετία του 1990 έχουν ξεκινήσει, κυρίως από τις ΗΠΑ, τουρνουά μπάσκετ 3x3 και η τυποποίηση των κανόνων του. Το 2010 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διεθνείς αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη, όπου είχε πάρει μέρος και η Ελλάδα. Σήμερα η FIBA διοργανώνει ένα ετήσιο 3×3 World Tour, Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Κύπελλα. Ολυμπιακό άθλημα έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο 2020, όπου το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησε η Λετονία και στις γυναίκες οι ΗΠΑ.

Η Ελλάδα έχει Εθνικές Ομάδες 3x3 Ανδρών, Γυναικών, U23, U21 και U17. Το 3x3 ανεβαίνει συνεχώς όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των αθλητών, των σωματείων, του ευρύτερου αθλητικού κοινού, όσο και από την άνοδο της χώρας και των Εθνικών μας Ομάδων στην κατάταξη της FIBΑ. Αυτό πιστοποιείται και από την πρόσφατη πρόκριση της Εθνική Ομάδας Γυναικών U23 στο Παγκόσμιο Κύπελλο 3×3.

Η ΔΕΗ στηρίζει το μπάσκετ σε όλες τις μορφές του

Η ΔΕΗ, ως αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού ιστού της χώρας, στηρίζει ενεργά το ταλέντο, το πάθος και την ευγενή άμιλλα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ συνεχίζει τη συνεργασία της με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και στηρίζει ενεργά το μπάσκετ σε όλες τις μορφές του.

Προηγούμενο Επόμενο

Με στόχο την ανάπτυξη του 3x3 στην Ελλάδα, η ΔΕΗ και η ΕΟΚ διοργανώνουν, εκτός από το 3x3 ΔΕΗ Street Basketball, και το 3x3 Schools powered by ΔΕΗ που δίνει την ευκαιρία σε μαθητές από όλη την Ελλάδα να γνωρίσουν το άθλημα που βρέθηκε «από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες», αλλά και να εντάξουν το πνεύμα του αθλητισμού και της ομαδικότητας στη ζωή τους, για σωματική, ψυχική και κοινωνική διάπλαση, ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της κριτικής σκέψης, της πειθαρχίας και καλλιέργεια της ικανότητας διαχείρισης της νίκης και της ήττας.

Επιπλέον, η ΔΕΗ, ως χρυσός χορηγός του Προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ 2024 στο ΣΕΦ, μία διοργάνωση παγκοσμίου ενδιαφέροντος που φιλοξενήθηκε και πάλι στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια, διοργάνωσε σε συνεργασία με την ΕΟΚ παράλληλες δράσεις εντός και εκτός του γηπέδου.

Τέλος, η ΔΕΗ στηρίζει την Εθνική Ομάδα μπάσκετ ανδρών καθ’ όλη την πορεία της για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024, ως επίσημος χορηγός της.

#ΔΕΗ #enametomellon #3x3 #αθλητισμος #μπασκετ #basketball #PantaDipla #HellasBasketball #HellenicBF

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.