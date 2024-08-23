Μετά από εκτίμηση των επιδημιολογικών στοιχείων που αφορούν στη ζωονόσο της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών, η Γενική Διεύθυνση Κτηνοτροφίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετέβαλε τα περιοριστικά μέτρα που έχει λάβει για τις πληγείσες περιοχές και για όλη τη χώρα, πάντα με στόχο την αποτροπή της διασποράς του νοσήματος, ως εξής:

Απαγορεύονται

- Απαγορεύονται από 23/08 έως 30/08 όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για πάχυνση, αναπαραγωγή και προς θερινούς βοσκότοπους, καθώς και των βοοειδών που προέρχονται από εκτροφές συνδεδεμένες υγειονομικά με εκτροφές αιγοπροβάτων είτε στεγάζονται εντός του ίδιου οικοπέδου είτε στεγάζονται σε διαφορετικό οικόπεδο, αλλά χρησιμοποιούν το ίδιο προσωπικό, κοινά οχήματα ή εξοπλισμό σε όλη την επικράτεια της χώρας.

- Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπονται οι μετακινήσεις για πάχυνση, αναπαραγωγή και προς θερινούς βοσκοτόπους, σε κάθε νησί της χώρας, εκτός της Κρήτης, αποκλειστικά και μόνο εντός αυτού.

- Σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις για τη σφαγή των ανωτέρω ζώων, απαγορεύεται από, προς και εντός των ΠΕ Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας, Ροδόπης, Δράμας, Δυτ. Αττικής, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Κορίνθου, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

- Στις υπόλοιπες ΠΕ της χώρας, οι μετακινήσεις των ανωτέρω ζώων για σφαγή γίνονται με αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας τόσο για τα μεταφορικά μέσα, όσο και για το προσωπικό. Τα ζώα σφάζονται σε σφαγεία της Π.Ε. ή στο πλησιέστερο με τη συγκεκριμένη εκτροφή σφαγείο.

Οι υπεύθυνοι σφαγείων μεριμνούν για την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και την εφαρμογή των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης (χώρων, εξοπλισμού και οχημάτων).

Οι μεταβολές σε σχέση με τον προηγούμενη εβδομάδα

Υπενθυμίζεται ότι, την προηγούμενη εβδομάδα, ελήφθη απόφαση μερικής απαγόρευσης μετακινήσεων.

Επιτρέπεται

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη σημερινή απόφαση:

- Επιτρέπεται σε όλη την Ελλάδα, υπό προϋποθέσεις, η μετακίνηση ζώντων ζώων προς σφαγή, πλην των ΠΕ που υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα και της ΠΕ Μαγνησίας, κατόπιν επικοινωνίας με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

- Από σήμερα, 23 Αυγούστου 2024, επιτρέπονται όλες οι μετακινήσεις ζώντων ζώων σε όλα τα νησιά της χώρας, υπό προϋποθέσεις, πλην της Κρήτης.

- Αίρεται η απαγόρευση διενέργειας ελέγχων για τη βιολογική κτηνοτροφία σε όλη τη χώρα, πλην των ΠΕ όπου υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Τα μέτρα αφορούν τον ιό της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και λειτουργούν παράλληλα με τα μέτρα των μετακινήσεων ζώντων ζώων που έχει λάβει για τον ιό της ευλογιάς η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 30/08, θα επαναξιολογηθούν από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές τα επιδημιολογικά δεδομένα της επιζωοτίας και θα καθοριστούν στοχευμένες δράσεις για τον έλεγχο και την εκρίζωση του νοσήματος.

