Αιματηρό επεισόδιο έγινε χθες το βράδυ στο παραλιακό χωριό Μαραθιά Φωκίδας - λίγο έξω από τη Ναύπακτο - ενώ στην περιοχή γινόταν πανηγύρι.

Ένας πατέρας μαχαίρωσε έναν νεαρό Αλβανικής καταγωγής, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του npress.gr, παρενοχλούσε την κόρη του.

Ο νεαρός μετά την αιματηρή συμπλοκή διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και στη μεταφέρθηκε στην Πάτρα.

Σύμφωνα ωστόσο με το Nafpaktianews, ο πατέρας δεν τραυμάτισε σοβαρά τον νεαρό αλλά στη συνέχεια υπήρξε συμπλοκή με τους άνδρες του ΑΤ Ευπαλιου, οι οποίοι συνέλαβαν και τους δυο.

Θύτης και θύμα αλληλομηνύθηκαν και σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούνται και οι δυο.

Πηγή: skai.gr

