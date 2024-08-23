Η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην κορυφή του όρους Παγγαίου, στην Καβάλα, εξακολουθεί να καίει και σήμερα στην κορυφογραμμή του βουνού, καθώς το βράδυ πήρε έκταση και ήταν εμφανής από τα χωριά στους πρόποδες του βουνού.

Η πυρκαγιάξέσπασε, χθες, στις 12.30 μετά το μεσημέρι, σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή Αυγό.

Η πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει ψηλά, σε δυσπρόσιτη περιοχή, με χαμηλή βλάστηση και χόρτα, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν οι ρίψεις από αέρος.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 12 οχήματα, επτά ομάδες πεζοπόρου, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα τρία ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη.

