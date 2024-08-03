Περισσότερα από 9.500 στρέμματα εκτιμάται ότι κάηκαν από την φωτιά στον Πισσώνα Εύβοιας, σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service και από το δασαρχείο Χαλκίδας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το δασαρχείο Χαλκίδας, από την πρώτη επεξεργασία των δεδομένων με την χρησιμοποίηση των αντίστοιχων δεικτών προέκυψε ότι η καμένη έκταση (δασικές εν γένει εκτάσεις) ανέρχεται στα 9.780,00 στρέμματα. Ειδικότερα, το δασαρχείο Χαλκίδας μετά την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς που έλαβε χώρα στις περιοχές των Τ.Κ. Πούρνου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και Αφρατίου του Δήμου Χαλκιδέων κατά την 31η Ιουλίου 2024 προχώρησε στην χαρτογράφηση της καμένης δασικής έκτασης, αξιοποιώντας τα δεδομένα που ελήφθησαν από το ευρωπαϊκό σύστημα COPERNICUS.

Όπως τονίζει η ανακοίνωση του δασαρχείου Χαλκίδας και του δασάρχη, δασολόγου, Αντώνη Ακριώτη, θα ακολουθήσει ψηφιακή ανάλυση με τη συνδυαστική χρήση τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ) προκειμένου για την λεπτομερέστερη απεικόνιση και την εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων αναφορικά με:

• Τη συμπεριφορά και τη λειτουργία των παρόδιων καθαρισμών καθώς και αυτών των καθορισμένων επιφανειών οι οποίες εκτελέστηκαν μέσω του προγράμματος ΑΝΤΙΝΕΡΟ ΙΙΙ. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

• την απαίτηση για εφαρμογή αντιδιαβρωτικού - αντιπλημμυρικού χαρακτήρα παρεμβάσεων (έργων) που θα προκύψει από τη συνδυαστική χρήση του δείκτη καύσης (Διαφορικός Κανονικοποιημένος Δείκτης Καύσης DNBR (Differenced Normalized Burn Ratio), το είδος του μητρικού πετρώματος και την διάβρωση του εδάφους.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου στον Πισσώνα Ευβοίας ανέρχεται σε 9.704 στρέμματα.

Αναφορικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση, τις μεσημεριανές ώρες της 29ης Ιουλίου 2024 στην περιοχή Πετριές Εύβοιας του δήμου Κύμης- Αλιβερίου επλήγησαν 7.844 στρέμματα εκ των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, περίπου τα 4.800 αφορούν δασικό κομμάτι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

