Ένα γεράκι φαίνεται πως είναι ο ένοχος για τη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη το μεσημέρι στον Πισσώνα της Εύβοιας.

Το μεγαλόσωμο πτηνό βρέθηκε απανθρακωμένο πάνω σε κολώνα υψηλής τάσης και όπως δείχνουν τα στοιχεία μέχρι τώρα από την έρευνα της πυροσβεστικής, είναι πιθανότητα υπεύθυνο για την μεγάλη φωτιά στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα, το πουλί έκατσε σε γυμνά καλώδια με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα και τους σπινθήρες να προκαλούν στη συνέχεια τη φωτιά.

Πραγματογνώμονας θα τεκμηριώσει κι επιστημονικά την εκτίμηση των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

