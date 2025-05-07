Πάνω από 200 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη Γαύδο

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Χανίων, της Χώρας Σφακίων, της Αγ. Γαλήνης, του Κόκκινου Πύργου, των Καλών Λιμένων και της Παλαιόχωρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παροχή συνδρομής σε σκάφη με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Αμέσως, για το σημείο απέπλευσαν ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα Περιπολικό σκάφος (ΠΛΣ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα πλοίο της δύναμης FRONTEX.

Το Ν/Γ εντόπισε μία ξύλινη λέμβο και περισυνέλεξε εξήντα έξι αλλοδαπούς. Οι είκοσι εννέα αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε μία φουσκωτή λέμβο διασώθηκαν από παραπλέον Δεξαμενόπλοιο (Δ/Ξ) σημαίας Παναμά. Στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν στο Ν/Γ. Οι ενενήντα πέντε αλλοδαποί (93 άνδρες και 2 ανήλικοι) μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου και στη συνέχεια με το πλοίο της δύναμης FRONTEX και με τη συνδρομή ΠΛΣ στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Επίσης, επιπλέον ΠΛΣ εντόπισε στην ανωτέρω περιοχή μία ξύλινη λέμβο και διέσωσε εξήντα τρεις αλλοδαπούς (όλοι άνδρες), οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι ΚΑΡΑΒΕ της Γαύδου και από εκεί με επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Οι συνολικά εκατόν πενήντα οχτώ αλλοδαποί οδηγήθηκαν με λεωφορεία σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα δύο μέσα μεταφοράς, ενώ το τρίτο καταστράφηκε.

Τις πρωινές ώρες επίσης σήμερα, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «ΤΡΥΠΗΤΗ» της Γαύδου σαράντα έξι αλλοδαπούς (όλοι άνδρες). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν αρχικά σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και από εκεί με επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων. Ακολούθως, οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Πηγή: skai.gr

