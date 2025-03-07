Διαθέσιμοι μέσω του gov.gr είναι από σήμερα περίπου 10.500 τίτλοι σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι απόφοιτοι με έτος εισαγωγής 2013-2014 και έπειτα, μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους μέσω του ptyxia.gov.gr.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι το 22ο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που εντάσσεται στην υπηρεσία, για τα τμήματα:

Οικονομικών Επιστημών

Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

Για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης η υπηρεσία θα διατεθεί στο προσεχές διάστημα.

Για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου του πτυχίου τους, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να αναζητήσουν την υπηρεσία «Πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» στο πεδίο αναζήτησης του gov.gr ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptyxia.gov.gr.

Οι απόφοιτοι, εφόσον συνδεθούν με κωδικούς πρόσβασης TaxisNet και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους, μπορούν να εκδώσουν ψηφιακά αντίγραφα των πτυχίων τους, με μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr, διασφαλίζοντας τη γνησιότητα του εγγράφου. Με αυτόν τον τρόπο, το αρχείο των τίτλων σπουδών μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή να κατατεθεί εκτυπωμένο αντίγραφο του.

Η γνησιότητα των αντιγράφων επαληθεύεται εύκολα και γρήγορα μέσω της εφαρμογής docs.gov.gr/validate, πληκτρολογώντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου.

Επιπλέον, τα πτυχία αυτά μπορούν να επισημειωθούν ηλεκτρονικά με τη σφραγίδα της Χάγης μέσω της πλατφόρμας e-apostille.gov.gr, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αποστείλουν τα πτυχία τους στο εξωτερικό με λίγα μόνο κλικ, αντί για δύο επισκέψεις με φυσική παρουσία.

Μέσω του ptyxia.gov.gr διατίθενται πλέον ηλεκτρονικά περισσότεροι από 510.000 τίτλοι σπουδών από 22 Ιδρύματα, καθώς και οι πράξεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών του ΔΟΑΤΑΠ.

Αναλυτική λίστα με τα διαθέσιμα πτυχία ανά Πανεπιστήμιο μπορείτε να βρείτε στο: https://ptyxia.gov.gr/universities/ . Σταδιακά, στόχος είναι να ενταχθούν όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

