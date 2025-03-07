Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά τυριού cheddar, προέλευσης Ιρλανδίας, τα οποία μπορεί να είναι επιμολυσμένα με τον παθογόνο μικροοργανισμό Listeria monocytogenes.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τυριά με ονομασίες πώλησης «Cheddar with Garlic & Herbs» και «Old Irish Creamery Cheese Irish Cheddar with Red Wine», σε συσκευασίες των 150g και 1,2kg αντίστοιχα, με ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 01/05/2025.

Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν από την επιχείρηση «ΔΑΝΙΗΛ Σ. ΓΚΑΤΕΝΙΟ & ΥΙΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.» στην επιχείρηση ‘ΕΛΛΗΝ. ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ’, η οποία τα έχει ήδη αποσύρει από τα καταστήματά της. Το προϊόν «Old Irish Creamery Cheese Irish Cheddar with Red Wine» πωλούνταν επί ζυγίω στον πάγκο πώλησης τυροκομικών προϊόντων.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

