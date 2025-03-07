Το βίντεο από την επιχείρηση σε εργοστάσιο με τυροκομικά προϊόντα στην Εύβοια, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε λαθραία τσιγάρα, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Από την ευρείας κλίμακας επιχείρηση του ελληνικού FBI, έχουν συλληφθεί και εξετάζονται 41 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Πέμπτη, έχει ξεκινήσει χώρα ευρείας κλίμακα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Δυτικής Ελλάδας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, όπως είχε ενημερώσει η ΕΛ.ΑΣ. με επίσημη ανακοίνωσή της.

Όπως ανέφερε, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Το παρακάτω βίντεο απεικονίζει την επιχείρηση σε εργοστάσιο επεξεργασίας καπνού στον Ελαιώνα Θήβας, καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής τσιγάρων στη Χαλκίδα.

Πηγή: skai.gr

