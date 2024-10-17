Πανελλαδική απεργία σήμερα των νοσοκομειακών γιατρών και νοσηλευτών

Με βασικά αιτήματα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ανθρώπινα ωράρια, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, δωρεάν υγεία για όλο τον λαό, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και η Πανελλήνιας Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) πραγματοποιούν σήμερα πανελλαδική πανυγειονομική κινητοποίηση.

Οι Ομοσπονδίες έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 9.30 στο υπουργείο Υγείας.

«Για να έχει μέλλον η Δημόσια Υγεία πρέπει να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες παθογένειες της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης», τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ.

Σχολιάζοντας χθες την απεργία, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπ Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «όλα αυτά που ζητούν οι νοσοκομειακοί γιατροί και νοσηλευτές, η κυβέρνηση ήδη τα υλοποιεί».

Η ΟΕΝΓΕ αναφέρει ακόμα ότι οι πολίτες έχουν πληρώσεις από την τσέπη τους 5,9 δις ευρώ και τα φάρμακα αυξήθηκαν έως 480 %.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ στα Νοσοκομεία υπάρχουν 45.000 κενές οργανικές θέσεις.

Η ΟΕΝΓΕ από την πλευρά της περιγράφει την κατάσταση στα νοσοκομεία ως εξής: «Συνεχή «εντέλλεσθε» για μετακινήσεις για να καλύπτονται όπως όπως τα κενά, υπερεφημέρευση, απλήρωτες υπερωρίες και εφημερίες, αγροτικοί και ειδικευόμενοι σε burnout πριν καν ξεκινήσουν να εργάζονται. Tριτοκοσμικές συνθήκες μετά από κάθε γενική εφημερία σε μεγάλα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου και αλλού».

«Δεν υπάρχει διαθέσιμη συνταγή που μπορεί να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα του ΕΣΥ εάν δεν αντιμετωπισθεί η γενεσιουργός αιτία που είναι το χαμηλότατο ύψος των Δημοσίων δαπανών υγείας το οποίο βρίσκεται στο 5,5% του ΑΕΠ, την ώρα που ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5% του ΑΕΠ», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

