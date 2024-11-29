Θάνατος βρεφών- Αμαλιάδα: Tο σχέδιο του ανθρωποκτονιών για Β κύκλο καταθέσεων

Του Mάκη Συνοδινού

Αγώνα δρόμου δίνουν οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών προκειμένου να ξετυλίξουν το κουβάρι της μυστήριας υπόθεσης των 5 νεκρών βρεφών σε Αχαΐα και Αμαλιάδα.

Οι έμπειροι αξιωματικοί συνεχίζουν να καλούν μάρτυρες για κατάθεση χωρίς ωστόσο -σύμφωνα με ασφαλής πληροφορίες του skai.gr- να έχουν προκύψει σοβαρά στοιχεία περί εγκληματικής ενέργειας.

Οι πρωταγωνιστές του θρίλερ που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο έχουν ήδη καταθέσει ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να κληθεί για κατάθεση και η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία είναι ο κοινός παρονομαστής στους 5 θανάτους

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 1ος κύκλος των καταθέσεων θα ολοκληρωθεί τις προσεχείς ημέρες ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει 33 μάρτυρες -είτε μετά από κλήση είτε αυτοβούλως-.

Οι καταθέσεις έχουν δοθεί σε:

- ΓΑΔΑ Ανθρωποκτονιών

- Κλιμάκιο Ανθρωποκτονιών Αμαλιάδα

- Κλιμάκιο Ανθρωποκτονιών Αχαΐα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές τα πρόσωπα κλειδιά που έχουν καταθέσει και έχουν δώσει στοιχεία είναι :

- Πόπη (μητέρα Παναγιωτάκη)

- Καλλιόπη (μητέρα Ειρήνης)

- Γιώτα (οδηγός κατά τη μεταφορά Παναγιωτάκη στο νοσοκομείο)

- Ανήλικη μάρτυρας (από περιβάλλον Ειρήνης)

- Μάρτυρας 1 από περιβάλλον Ειρήνης)

- Μάρτυρας 2 (για υποθέσεις που εμπλέκονται πρωταγωνιστές της υπόθεσης)

- Μαρτυρας 3 (έχει δώσει συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή)

- Κατερίνα (βρέφος το οποίο είχε αφήσει να το φυλάει η Ειρήνη)

- Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που ήρθαν σε επαφή με τα νεκρά βρέφη)

Ανώτατος αξιωματικός μιλώντας στον skai.gr αποκαλύπτει τι θα περιλαμβάνει ο 2ος κύκλος καταθέσεων αλλά ποιο είναι το μυστικό σχέδιο του ανθρωποκτονιών -Plan B-.

Ο 2ος κύκλος λοιπόν θα περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές καταθέσεις που θα κληθούν να δώσουν τα πρόσωπα «κλειδιά» αλλά και άνθρωποι που δεν υπάρχουν στις υπάρχων δικογραφίες και έχουν εμφανιστεί σε εκπομπές (περιφερειακοί)

Όσο για το Plan B θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή αν δεν προκύψουν στοιχεία ικανά να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση από τις καταθέσεις και εφόσον οι ιστοπαθολογικές του Παναγιωτάκη βγουν «καθαρές» άρα δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Στην φαρέτρα του οι άντρες του ανθρωποκτονιών έχουν και ένα μυστικό σχέδιο προκειμένου να εξιχνιάσουν και να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση που συγκλονίζει.

Συμφωνα με ασφαλής πληροφορίες του skai.gr θα συγκροτηθεί άμεσα επιστημονική ομάδα την οποία θα αποτελούν :

- ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ

- ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ

- ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

- ΠΑΙΔΟΛΟΙΜΟΞΙΟΛΟΓΟΣ

- ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

- ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ

Ο ιατροδικαστής θα κληθεί να μελετήσει το σύνολο των εκθέσεων και με την συνδρομή των υπόλοιπων επιστημόνων θα αποφανθεί αν εντοπίζουν:

- κοινά σημεία οι θάνατοι των βρεφών

- αν προκύπτει κάποιο στοιχείο εγκληματικής ενέργειας

Σε περίπτωση που οι έρευνες «πέσουν» στο κενό δεν αποκλείεται να ζητηθεί από την επιστημονική ομάδα η επανεξέταση όλων των υπάρχων δειγμάτων που έχουν ληφθεί από τα βρέφη

