Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025: Συνέχεια εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Συνεχίζουν σήμερα Πέμπτη 12 Ιουνίου, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.
Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025.
Πηγή: skai.gr
