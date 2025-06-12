Λογαριασμός
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025: Συνέχεια εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζουν σήμερα Πέμπτη 12 Ιουνίου τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές

Συνεχίζουν σήμερα Πέμπτη 12 Ιουνίου, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πανελλαδικές επαλ
