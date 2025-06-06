«Οι ανώτερες ποινές αναντίστοιχες του πραγματικού εγκλήματος. Οι αθώωση των υπόλοιπων κατηγορουμένων πληγή. Οι ένοχοι είναι περισσότεροι. Δεν εφησυχάζουμε», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική για την απόφαση του Εφετείου.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση σημειώνεται:

«Η δίκη του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων έληξε με την επιδίκαση των ποινών για τους 10, τελικώς, καταδικασθέντες από τους 21 κατηγορούμενους της υπόθεσης:

340 χρόνια για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας 102 νεκρών μας και 238 χρόνια για σωματικές βλάβες εξ αμελείας 32 εγκαυματιών μας. Από αυτά, εκτιτέα έως 5 και 3 έτη αντίστοιχα, οι ανώτερες ποινές, αναντίστοιχες του πραγματικού εγκλήματος και αισθήματος δικαίου. Στάχτη στα μάτια όλων μας.

Η φυλάκιση 4ων ενόχων χωρίς αναστολή/αναγνώριση ελαφρυντικών δεν είναι ουσιαστική νίκη, καθώς γνωρίζουμε πως οι πιθανότητες πραγματικής έκτισης στο σύνολό της είναι ελάχιστες.

Η μετατροπή της ποινής φυλάκισης άλλων 6 σε εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, από τους δικαστές που έκριναν πως η αξία της ζωής 132 θυμάτων, βάσει βουλεύματος, αντιστοιχεί σε 283 Euro έκαστος, αισχρή.

Η αθώωση των υπόλοιπων κατηγορουμένων, παρά τα όσα στοιχεία, είναι πληγή και ήττα του δικαιικού συστήματος που επικρότησε την από πλευράς φορέων επιλεκτική ανομία.

Πόσοι αντιλαμβανόμαστε ότι μεταξύ των ενόχων και αθωωθέντων υπάρχουν και εν ενεργεία αξιωματικοί και πρόσωπα που ενδεχομένως να κληθούν να πάρουν αποφάσεις σε επόμενα συμβάντα;

Στη συνείδηση όλων το έγκλημα της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική είναι κακούργημα! Οι ένοχοι, αναγνωρισμένοι και μη, είναι περισσότεροι, καθώς ποτέ δεν αναδείχθηκαν οι ευθύνες Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού, Δασαρχείου, ΕΚΑΒ και φυσικά Πολιτικών προσώπων!

Η επόμενη μέρα μάς βρίσκει τόσο ανήσυχους όσο και πεισμωμένους καθώς αυτή η φαινομενική "απόδοση" "δικαιοσύνης" δεν εγγυάται ούτε τη δικαίωση άλλων υπό εξέταση εγκλημάτων αλλά ούτε και την αποτροπή νέων...

Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις, αναμένουμε ΚΑΙ τη 2η δίκη, για κάποιους εκ των εγκαυματιών θυμάτων που δε συμπεριλήφθηκαν στη 1η για να μη "δυσχεραίνουν τη θέση και τις ποινές των κατηγορουμένων", ενώ κινητοποιούμαστε προς όποια κατεύθυνση και για την ανάδειξη και αναγνώριση και των υπόλοιπων νεκρών θυμάτων που έθαψαν άρον άρον...

Δεν εφησυχάζουμε ούτε και σταματούμε τον αγώνα που δίνουμε εδώ και 7 σχεδόν χρόνια για την αληθινή δικαίωση! Τίποτα δεν έχει τελειώσει σε νομικό επίπεδο για την υπόθεση (αιτήματα αναστολής και μείωσης ποινών, αναιρέσεις, κ.λπ.) αλλά ούτε και για την επί της ουσίας προάσπιση των ζωών όλων μας!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

