Έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του νέου αντικαρκινικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) με ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 1η Αυγούστου 2025.

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης θα ανέρχεται σε 30 έτη από τη θέση αυτής σε ισχύ, ενώ η εκτιμώμενη αξία της εκτιμάται σε 350,55 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση νοσοκομείου δυναμικότητας 425 κλινών, το οποίο θα αποτελείται ενδεικτικά από:

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 10 κλινών

Μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών

Μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για χειρουργικά περιστατικά και χημειοθεραπείες

Μονάδα εξυπηρέτησης ασθενών με ψυχολογική υποστήριξη και μονάδα πόνου

Τμήμα εξωτερικών ιατρείων και περιορισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών

Εργαστηριακό-Διαγνωστικό Τομέα σε «in vitro» και «in vivo» υπηρεσίες όπως ακτινοδιαγνωστικό, πυρηνική ιατρική, ενδοσκοπήσεις και «in vitro» εργαστήρια με μοριακό τομέα

Ακτινοθεραπευτικό τμήμα και τμήμα θεραπειών ραδιοϊσοτόπων

Χώροι πλυντηρίων για τον καθαρισμό των ιματισμών, μαγειρείο και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι

Η υλοποίηση του νέου έργου ΣΔΙΤ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης το οποίο α) θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, β) θα βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των περιστατικών υγείας των ασθενών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, γ) θα προσφέρει βέλτιστες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό του νοσοκομείου (ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό) δίνοντάς του τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, δ) θα επιλύσει προβλήματα που εντοπίζονται στο υφιστάμενο νοσοκομείο «Θεαγένειο», όπως ανεπάρκεια επιφάνειας χώρων για τις τρέχουσες ανάγκες του νοσοκομείου καθώς και έλλειψη χώρων στάθμευσης.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα έργο-σταθμό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για τη Βόρεια Ελλάδα. Μέσα από τη σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, προχωρούμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου νοσοκομείου, το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και νοσηλείας υψηλής ποιότητας στους πολίτες. Το νέο νοσοκομείο θα καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής, θα αποσυμφορήσει τις υφιστάμενες δομές, και θα διασφαλίσει βέλτιστες συνθήκες εργασίας για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πρόκειται για μια δέσμευση που γίνεται πράξη. Βήμα-βήμα χτίζουμε το νέο ΕΣΥ, με στόχο ένα σύστημα υγείας λειτουργικό, προσβάσιμο και αντάξιο των προσδοκιών κάθε πολίτη».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε: «Με την προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, αυτό το εμβληματικό έργο, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα, για τη χώρα, μπαίνει στην τελική ευθεία για τη λειτουργία του. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην δημόσια Υγεία. Παράλληλα με την αναβάθμιση δεκάδων νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, με πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσα από αυτό το υπερσύγχρονο έργο, το Ε.Σ.Υ. ενισχύεται περαιτέρω, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες. Αυτή τη φορά, μέσα από μια ακόμα Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αυτού του πολύτιμου εργαλείου ενίσχυσης των υποδομών, περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της καθημερινότητας. Με την ίδια αποφασιστικότητα συνεχίζουμε να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις παντού, αξιοποιώντας κάθε ευρώ, με στόχο την Ελλάδα που αξίζει σε όλους τους συμπολίτες μας».

