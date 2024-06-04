Πανελλαδικές 2024: Σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Τα πρώτα μαθήματα Προσανατολισμού δίνουν σήμερα, Τρίτη, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (ΟΠ Σπουδών Υγείας).

Συνέχεια και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, αύριο, Τετάρτη.

Αύριο, Τετάρτη 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

