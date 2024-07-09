Από σήμερα, Τρίτη 9 Ιουλίου 2024, και για δέκα ημέρες, έως την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024, θα είναι ανοικτή η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι μπορούν από σήμερα Τρίτη, να επισκέπτονται τη σχετική πλατφόρμα, στη διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password), μπορούν να επιλέγουν την επεξεργασία Μηχανογραφικού ή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 18 Ιουλίου.

Από το Υπουργείο Παιδείας προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι η προθεσμία υποβολής των Μηχανογραφικών και Παράλληλων Μηχανογραφικών Δελτίων είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας, μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός Ιουλίου. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο λύκειό τους, είτε εναλλακτικά -και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail κατά την απόκτηση του password-, να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας μέσα από την εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου, με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Ακόμη, για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε Λυκείου και επιπλέον την Παρασκευή 12-7-2024 και την Πέμπτη 18-7-2024.

Τέλος, όσον αφορά στους υποψήφιους που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2024, η απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) και η κατάθεση Μηχανογραφικού θα πραγματοποιηθεί μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις.

Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2024

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, από αύριο, Τρίτη 9 Ιουλίου 2024, θα είναι επίσης δυνατή η εκτύπωση Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όσους συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ.

Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας και Ειδικά-Μουσικά Μαθήματα). Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους από το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.