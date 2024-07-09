Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει τους Κροάτες μπασκετμπολίστες του ΝΒΑ Ίβιτσα Ζούμπατς και Ντάριο Σάριτς, να εμπλέκονται σε καυγά, σε νυχτερινό κέντρο της Παραλιακής, τα ξημερώματα της Δευτέρας λίγες ώρες αφότου η χώρα τους είχε αποκλειστεί από την Ελλάδα στον τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ.

Το βίντεο δημοσίευσε η ιστοσελίδα TMZ Sports, σύμφωνα με το οποίο οι δυο αθλητές πιάνονται στα χέρια με άγνωστα άτομα μέχρι να τους χωρίσουν οι άνθρωποι ασφαλείας του μαγαζιού

Σύμφωνα με δήλωση - στο TMZ Sports - της ομοσπονδίας μπάσκετ της Κροατίας, οι δυο μπασκετμπολίστες δεν είχαν πρόθεση να διαπληκτιστούν, ωστόσο χρειάστηκε να αμυνθούν καθώς δέχτηκαν λεκτική και σωματική επίθεση. Η ομοσπονδία σημειώνει ότι το επεισόδιο κράτησε πολύ λίγο χάρη στην επέμβαση των εργαζομένων του κλαμπ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.