Λυκουρέντζος για τον επικείμενο έλεγχο από το ΥΠΟΙΚ στον ΕΛΓΑ:«Ο ΕΛΓΑ δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους»

«Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, με αφορμή δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με επικείμενο έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών στον Οργανισμό
Αναλυτικά η δήλωση του κ. Λυκουρέντζου:
‘«Η διαδικασία ελέγχου στον ΕΛ.Γ.Α. από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του Υπουργείου Οικονομικών εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών δευτεροβάθμιων ελέγχων, στους οποίους, βάσει νόμου, υπάγεται ο Οργανισμός.
Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους.
Είναι ασφαλιστικός Οργανισμός, ο οποίος με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καταβάλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους αγρότες , κατόπιν σύνταξης πορίσματος το οποίο υπογράφουν οι εκτιμητές - Γεωτεχνικοί του Οργανισμού και όχι μόνον με την υποβολή δήλωσης ζημίας από τους πληγέντες παραγωγούς.
Ο ΕΛ.Γ.Α., με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, παρέχει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία των αποζημιώσεων, τις οποίες έχει ήδη καταβάλει, τα οποία ούτως η άλλως δημοσιεύονται ετησίως στο διαδίκτυο και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου».
