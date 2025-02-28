Σοκ έχει προκαλέσει η μητροκτονία που σημειώθηκε, χτες, Πέμπτη, το πρωί στην περιοχή του Παγκρατίου.

Γείτονες κάλεσαν την αστυνομία μετά από φασαρία που άκουσαν και οι Αρχές εντόπισαν νεκρή στο πάτωμα του σαλονιού μια 94χρονη, η οποία έφερε βαριά τραύματα στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο δωμάτιο του, τον γιο της άτυχης γυναίκας, 56 ετών, ο οποίος τους είπε πως εκείνος την δολοφόνησε. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega, είπε πως την χτύπησε πολλές φορές με μια μαγκούρα που χρησιμοποιούσε η άτυχη γυναίκα.

Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, εκείνος τους απάντησε πως «ήθελα να τη λυτρώσω από το κακό».

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή, η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι ενώ εντοπίστηκαν και αμυντικά τραύματα στα χέρια της, που δείχνουν πως η ηλικιωμένη προσπάθησε να αποκρούσει τις επιθέσεις.

Ο δράστης συνελήφθη, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ενώ θα τον δει και ψυχίατρος.



Πηγή: skai.gr

