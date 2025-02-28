Έφοδο στον πρώην παράρτημα του πανεπιστημίου της Πάτρας έκαναν τα ξημερώματα της Παρασκευής αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πριν τις 6 τα ξημερώματα δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ αναπτύχθηκαν γύρω από το παράρτημα και μετά από λίγα λεπτά παρουσία εισαγγελικού λειτουργού αστυνομικοί με τροχό έσπασαν το λουκέτο της εισόδου και μπήκαν μέσα όπου βρέθηκαν μπροστά σε πλήθος πολεμοφοδίων.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 3 σακίδια με πέτρες και μάρμαρα, 11 πυροσβεστήρες, 11 αυτοσχέδιες ξύλινες ασπίδες, 33 ξύλινα κοντάρια, κράνη μοτοσικλέτας, πλαστικές καλαμίδες, σφεντόνα, αντιασφυξιογόνες μάσκες με προσαρμοσμένα φίλτρα, πλήθος σπρέι χρωμάτων, νάιλον σακούλα με σακουλάκια που περιείχαν μπογιά κόκκινου χρώματος και πλήθος μασκών μίας χρήσης.

Η επιχείρηση διήρκησε περίπου μία ώρα και κατά τη διάρκειά της μοτοσυκλετιστές και δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονταν στις διασταυρώσεις των οδών Κολοκοτρώνη και Κορίνθου και Αράτου και Κορίνθου, ώστε να μην πλησιάσει κανείς, ενώ μπροστά από το πρώην παράρτημα είχαν τοποθετηθεί ισχυρές δυνάμεις της ΟΚΠΕ, και αστυνομικοί με πολιτικά.

Στο μεταξύ άλλοι αστυνομικοί έκαναν αιφνιδιαστική επιχείρηση σε χώρο που συχνάζουν αντιεξουσιαστές και προχώρησε σε 3 προσαγωγές.

Πηγή: skai.gr

