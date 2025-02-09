Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας εορτάζεται ετησίως στις 9 Φεβρουαρίου , ημέρα θανάτου του Διονυσίου Σολωμού, του εθνικού ποιητή της Ελλάδας.

Η παγκόσμια ημέρα θεσμοθετήθηκε το 2017, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας της Ελλάδας και για τον εορτασμό της , λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και πανεπιστημιακά τμήματα ελληνικής γλώσσας σε όλο το κόσμο.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της λειτουργίας του από το 1999, έχουν φοιτήσει σε αυτό πάνω από 37.000 σπουδαστές από όλο τον κόσμο.

Επίσης, από το 2015, διοργανώνει και διαδικτυακά μαθήματα, με 500 μαθητές ως τώρα, ενώ στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και Epicur έχουν παρακολουθήσει μαθήματα πάνω από 1.200 φοιτητές.

Το ΣΝΕΓ του ΑΠΘ τιμά την ελληνική γλώσσα μέσα από τα λόγια των ίδιων των σπουδαστών του:

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, τιμά τη γλώσσα την οποία υπηρετεί, καλλιεργεί, διδάσκει και διαδίδει αδιάλειπτα από το 1977, έτος ίδρυσής του. Από το 2017, η 9η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί και γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας ή Ελληνοφωνίας συνδεδεμένη με την ημερομηνία θανάτου (9 Φεβρουαρίου 1857) του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού.

Η ελληνική γλώσσα έχει ιστορία μεγαλύτερη των 3.500 ετών και υπήρξε για τρεις τουλάχιστον αιώνες η βασική γλώσσα επικοινωνίας στις περιοχές της Μεσογείου και της Ανατολής. Είναι η γλώσσα στην οποία έχουν γραφτεί φιλοσοφικά και λογοτεχνικά έργα απαράμιλλης αξίας και ομορφιάς, έργα που έχουν επηρεάσει και εμπνεύσει την ανθρώπινη σκέψη, έργα που έχουν διαμορφώσει τον πανανθρώπινο πολιτισμό.

Το παρελθόν της ελληνικής γλώσσας λόγω της σύνδεσής της με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και την αρχαιοελληνική γραμματεία έχει ιδιαίτερη αίγλη. Εμείς όμως θα σταθούμε στο παρόν, γιατί πιστεύουμε ότι, την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, πρέπει να αναδεικνύονται και εκείνες οι δράσεις που τιμούν τη γλώσσα μας σήμερα. Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του ΑΠΘ πρωτοπορεί σε αυτές τις δράσεις.

Τα καλύτερα διαδικτυακά μαθήματα

Το ΣΝΕΓ του ΑΠΘ τιμά την ελληνική γλώσσα καθημερινά με την πραγματοποίηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, τα οποία απευθύνονται τόσο σε αλλοδαπούς όσο και σε ομογενείς, τόσο σε σπουδαστές που βρίσκονται σε αρχάριο επίπεδο όσο και σε σπουδαστές προχωρημένων επιπέδων γλωσσομάθειας.

Από το 1999 έχουν φοιτήσει στο ΣΝΕΓ πάνω από 37.000 σπουδαστές, οι οποίοι διδάσκονται τη γλώσσα μας, έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό μας και ανακαλύπτουν τις έννοιες λέξεων που αντιπροσωπεύουν πανανθρώπινες αξίες, όπως αρετή, δικαιοσύνη, δημοκρατία∙ λέξεις τις οποίες συχνά αναγνωρίζουν οι σπουδαστές μας και στις δικές τους γλώσσες.

Το ΣΝΕΓ του ΑΠΘ τιμά την ελληνική γλώσσα με τις καινοτόμες και πρωτοποριακές μεθόδους και προσεγγίσεις που υιοθετεί στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής, καθώς αυτές συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη μάθησή της και κατ’ επέκταση στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο.

Το ΣΝΕΓ του ΑΠΘ τιμά την ελληνική γλώσσα γιατί συμβάλλει στην απρόσκοπτη διάδοση της ελληνοφωνίας σε αλλοδαπούς και ομογενείς κατοίκους του εξωτερικού μέσω του πολύ πετυχημένουδιαδικτυακού του προγράμματος, το οποίο υλοποιεί από το 2015.

Μέχρι σήμερα πάνω από 500 σπουδαστές από όλο τον κόσμο έχουν παρακολουθήσει τα διαδικτυακά μαθήματα, ενώ τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας για τους φοιτητές που έρχονται στη Θεσσαλονίκη με τα προγράμματα Erasmus+ και Epicur έχουν προσελκύσει πάνω από 1200 φοιτητές. Το ΣΝΕΓ του ΑΠΘ τιμά την ελληνική γλώσσα, γιατί το διαδικτυακό του πρόγραμμα είναι πρωτοποριακό, καθώς χρησιμοποιεί μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης οι οποίες συνεχώς επικαιροποιούνται και βελτιώνονται. Στο διαδικτυακό πρόγραμμα του ΣΝΕΓ αξιοποιείται πολυμεσικό και διαδραστικό ψηφιακό υλικό και γίνεται χρήση ποικίλων σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν την διάδραση και την αυτόνομη μάθηση. Το ΣΝΕΓ του ΑΠΘ τιμά την ελληνική γλώσσα με τις διεθνείς διακρίσεις του. Το 2016 έλαβε το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών για το «Διαδικτυακό πρόγραμμα για την Ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα Α1&Α2, online Greek course A1&A2» και Έπαινο για το πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα, Κοινωνία και Κουλτούρα».

Το 2022 το ΣΝΕΓ βραβεύθηκε για άλλη μια φορά με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2021-2022», για την υλοποίηση του σχεδίου «Νέα χωρίς σύνορα/Kόσμος Eν Tάξει». Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν τις καλές πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης που υλοποιούνται στο ΣΝΕΓ του ΑΠΘ και τη σημαντική συμβολή του στην προώθηση της ελληνομάθειας. Το ΣΝΕΓ του ΑΠΘ τιμά την ελληνική γλώσσα κάθε μέρα με τον ενθουσιασμό και την ευσυνειδησία του προσωπικού του, που διδάσκει και προωθεί την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό και που έρχεται σε επαφή με πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς από όλο τον κόσμο για να οργανώσει, να επεκτείνει και να διευρύνει τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας.

Κυρίως όμως το ΣΝΕΓ του ΑΠΘ τιμά την ελληνική γλώσσα μέσα από τα λόγια των ίδιων των σπουδαστών του: «Τα μαθήματα των ελληνικών ήταν εξαιρετικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα και εμπνευστικά… Κανείς δεν με έμαθε μια γλώσσα με τόσο πολύ ενθουσιασμό… Μου άρεσε που έμαθα μια εντελώς νέα γλώσσα μέσα σε ένα χρόνο στο επίπεδο Β2… Ελληνικά είναι η γλώσσα των προγόνων μου. Είναι η γλώσσα που ακούγεται πιο γλυκιά από κάθε πουλί. Η γλώσσα της αγάπης. Η ελληνική γλώσσα, εντελώς διαφορετική από τις άλλες, αναδεικνύει την ομορφιά της διαφορετικότητας και του οικουμενισμού…”»..

