Ελεγχόμενη κρίνεται η φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο το απόγευμα σε δύσβατη περιοχή στο όρος Παγγαίο, στην Καβάλα.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν μικρές διάσπαρτες εστίες κυρίως σε χαμηλή βλάστηση.

Στην περιοχή επιχειρούν από το πρωί δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 250 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και 21 πεζοπόρα τμήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: skai.gr

