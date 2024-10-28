Στο σύνολό τους και με κάθε επισημότητα, οι δήμοι της Αττικής τιμούν σήμερα την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου. Ήδη από την Παρασκευή οι πόλεις «ντύθηκαν» στα γαλανόλευκα, αφού η κάθε δημοτική Αρχή έκανε γενικό σημαιοστολισμό των δρόμων και των δημοτικών κτιρίων, καθώς και τη φωταγώγηση γι’ αυτό το τριήμερο. Ορίστηκαν από τους δημάρχους οι τελετάρχες και ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το οποίο ξεκίνησε σήμερα νωρίς το πρωί με τις χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες όλων των εκκλησιών.

Μετά την επίσημη δοξολογία στους ιερούς ναούς, ακολουθούν οι καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία του κάθε δήμου, οι πανηγυρικοί λόγοι των δημάρχων και των τοπικών Αρχών, η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ηρωικώς πεσόντων και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τις παρελάσεις των μαθητών, προσκόπων, τοπικών και αθλητικών συλλόγων, οι οποίες στους περισσότερους δήμους έχουν προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι.

Από εκεί και πέρα, αρκετοί δήμοι έχουν προγραμματίσει και κάποιες άλλες εκδηλώσεις γι’ αυτό το διάστημα. Μάλιστα ο δήμος Βριλησσίων, πραγματοποίησε μια ειδική εκδήλωση πριν την επέτειο και θα πραγματοποιήσει άλλη μια μεθαύριο Τετάρτη (30/10, 18:00) στο πάρκο Μ. Θεοδωράκης. Πρόκειται για διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του δήμου με θέμα «Αναζητώντας τους νεκρούς του Έπους 1940-41» και είναι αφιερωμένη σ’ εκείνους που έμειναν άταφοι ή πρόχειρα θαμμένοι στα ελληνοαλβανικά βουνά. Την περασμένη εβδομάδα διοργανώθηκε εκδήλωση υπό την αιγίδα του δήμου για τη δράση και την προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο έπος του 1940.

Ο δήμος Αιγάλεω οργάνωσε Έκθεση Ζωγραφικής μαθητών για τα 80 χρόνια από τη ναζιστική θηριωδία στην πόλη, που έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου 1944 με εκτελέσεις και την καταστροφή της συνοικίας του Άη Γιώργη. Η Έκθεση είχε ως θέμα το συγκεκριμένο γεγονός, με στόχο τη διάδοση του αντιφασιστικού και αντιπολεμικού μηνύματος στις νεότερες γενιές. Οι ζωγραφιές των μαθητών παρουσιάστηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» το διήμερο 24 και 25 Οκτωβρίου, ενώ έγινε και μια ειδική εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας ηθοποιοί της θεατρικής ομάδας του δήμου αφηγήθηκαν μαρτυρίες θυμάτων της συγκεκριμένης περιόδου.

Ο δήμος Μεγαρέων πραγματοποίησε εκδήλωση στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο για τα 80 χρόνια απελευθέρωσης των Μεγάρων από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, με σπάνιο βιντεοσκοπημένο υλικό, ταινίες μικρού μήκους που αφορούν στο θέμα, καθώς και φωτογραφικό υλικό που για πρώτη φορά εκτίθεται.

Ο δήμος Αχαρνών συνδιοργάνωσε με τα Μοντεσσοριανά Σχολεία εκδήλωση με τίτλο «28η Οκτωβρίου: Στρατός και Καλλιτεχνικός Κόσμος», ο δήμος Βύρωνα οργάνωσε μουσικό αφιέρωμα «Τα αντάρτικα των πόλεων και τα ρεμπέτικα της Κατοχής», ο δήμος Καλλιθέας μουσικο-θεατρική παράσταση για την επέτειο του «ΟΧΙ» χτες Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, ο δήμος Παπάγου-Χολαργού επίσης χτες, έκανε εκδήλωση με θέμα «Το ΟΧΙ και η επίδραση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», ο δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Κυριακή (3/11, 12:00) εκδήλωση στη μνήμη του Σμηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου, ο οποίος έπεσε ηρωικά μαχόμενος σε αερομαχία με ιταλικά βομβαρδιστικά και ο δήμος Χαλανδρίου θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή (1/11, 19:30) στο Κέντρο Νεότητας μια εκδήλωση με θέμα «1940-1950, η μεγάλη δεκαετία», όπου θα μιλήσουν ο ιστορικός και συγγραφέας Κωστής Καρπόζηλος και τα αδέρφια Γιάννης και Νίκος Μότσιος, οι οποίοι βίωσαν τα κρίσιμα γεγονότα της δεκαετίας, από την Αντίσταση έως τον Εμφύλιο και θα καταθέσουν την προσωπική τους μαρτυρία.

Τέλος, σήμερα αμέσως μετά τη μαθητική παρέλαση, ο δήμος Αμαρουσίου θα πραγματοποιήσει στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού επετειακή εκδήλωση με τη συμμετοχή της μικτής χορωδίας «Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου» και ο δήμος Αγίας Βαρβάρας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους εκτελεσθέντες από τους ναζί στην πόλη τον Σεπτέμβριο του 1944.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.