Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, κορυφώνονται σήμερα Δευτέρα οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρέλαση στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων θα ξεκινήσει στις 11:00 στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την παρέλαση θα παρακολουθήσει και ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας.

Νωρίτερα, στις 10:30, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο Ηρώον του Γ’ Σώματος Στρατού, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις στο Περιστέρι.

Μικροί και μεγάλοι αναμένουν τις αεροπορικές επιδείξεις και τα μαχητικά, ενώ ο σμηναγός Γιώργος Σωτηρίου θα πετάξει το F16 της Ομάδας Επιδείξεων «Ζευς».

Παράλληλα, σε όλη τη χώρα θα διεξαχθούν μαθητικές παρελάσεις, όπως στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά, παρουσία πολιτικών εκπροσώπων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επίσης, θα τελεστεί δοξολογία στη Μητρόπολη της Αθήνας και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Λόγω διεξαγωγής των μαθητικών παρελάσεων θα ισχύσουν από το πρωί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Αθήνα και σε όλους τους δήμους της Αττικής και στον Πειραιά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν επίσης σε ισχύ στα δρομολόγια του μετρό και του τραμ. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του μετρό και του τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Σύμμαχος των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου είναι εξάλλου ο καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

