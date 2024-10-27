Περιορίσθηκε η φωτιά στο όρος Παγγαίο

Περιορίσθηκε σημαντικά η φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Παγγαίο η οποία εξελίχθηκε κατά κύριο λόγο ως έρπουσα καίγοντας νεκρή καύσιμη ύλη στο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, παρόλη τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες για να προσεγγίσουν απόκρημνα σημεία με μικροεστίες κατόρθωσαν να την περιορίσουν σημαντικά.

Αυτή τη στιγμή στην περιοχή έχει σχεδόν άπνοια και συνεχίζουν να επιχειρούν 205 πυροσβέστες με 21 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα , ενω μεχρι το τελευταίο φως θα επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Ό,τι ξέραμε για το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές έχει αλλάξει, λέει ο Κικίλιας

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Παγγαίο Όρος αναφέρεται σε ανάρτησή του στο " X" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι εξελίσσεται έρπουσα, καίγοντας κυρίως ξερά κλαδιά και φύλλα.

Ειδικότερα ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει:

«Χθες το απόγευμα εκδηλώθηκε -από ανθρώπινο χέρι όπως όλα δείχνουν- πυρκαγιά στο Παγγαίο Όρος, η οποία εξελίσσεται έρπουσα, καίγοντας κυρίως ξερά κλαδιά και φύλλα. Μιλάμε για απόκρημνες, δύσβατες χαράδρες και γκρεμούς σε υψόμετρο 1400 μέτρων, όπου επιχειρούν πάνω από 200 δασοκομαντος, ενώ από το πρωί μπήκαν στη μάχη και τα εναέρια μέσα. Και όλα αυτά λίγο πριν μπει ο Νοέμβρης! Και οι πιο δύσπιστοι ή κακόπιστοι καταλαβαίνουν ότι η παρατεταμένη ξηρασία εδώ και 6 μήνες και η ανομβρία είναι κλιματική κρίση! Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει αλλάξει ό,τι ξέραμε για το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Το τονίζω για πολλοστή φορά: Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά αντιλήψεις και πρακτικες και ως Πολιτεία και ως πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

