Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Απριλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:37 και δύση ήλιου στις 20:09 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 32 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 24 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αχιλλέα Ιερομάρτυρος, του Αγίου Δούκα, Πασικράτους και Βαλεντίωνος Μαρτύρων, της Οσίας Ελισάβετ θαυματουργού και του Οσίου Θαυμαστού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλλιος, Αχίλλειος
  • Δούκας, Δούκισσα, Δουκίτσα
  • Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα
  • Ελισάβετ, Ελίζα, Λίζα, Ζέτα, Ζέττα, Έλλη, Βέτα, Μπέττυ, Ελισσάβετ
  • Θαυμαστός, Θαυμαστή

Ανατολή ήλιου: 06:37 - Δύση ήλιου: 20:09 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 25.6 ημερών

