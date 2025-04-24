Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Απριλίου

Σήμερα, Πέμπτη 24 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αχιλλέα Ιερομάρτυρος, του Αγίου Δούκα, Πασικράτους και Βαλεντίωνος Μαρτύρων, της Οσίας Ελισάβετ θαυματουργού και του Οσίου Θαυμαστού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλλιος, Αχίλλειος

Δούκας, Δούκισσα, Δουκίτσα

Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα

Ελισάβετ, Ελίζα, Λίζα, Ζέτα, Ζέττα, Έλλη, Βέτα, Μπέττυ, Ελισσάβετ

Θαυμαστός, Θαυμαστή

Ανατολή ήλιου: 06:37 - Δύση ήλιου: 20:09 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 25.6 ημερών

