Αύξηση 12,2% εμφάνισε η διακίνηση επιβατών και 6,4% η κίνηση αεροσκαφών στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) το πρώτο τετράμηνο 2024.

Συγκεκριμένα η άνοδος (+)12,2% σε σχέση με πέρυσι προκύπτει στην επιβατική κίνηση Ιανουάριο - Απρίλιο 2024 για το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ). Αναλυτικότερα, το σύνολο των επιβατών το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 έφτασε τα 12.586.931, έναντι 11.223.043 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου του 2023.

Από τα 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ, το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» ήταν αυτό που για τον Απρίλιο του 2024 διακίνησε τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών σημειώνοντας αύξηση στις αφίξεις επιβατών εσωτερικού κατά (+)13,7% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο 2024 οι αφίξεις επιβατών εσωτερικού στο Ηράκλειο ήταν 69.628, ενώ πέρυσι τον Απρίλιο ήταν 61.240 επιβάτες. Στο σύνολο επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού (αναχωρήσεις και αφίξεις) το αεροδρόμιο Ηρακλείου διακίνησε φέτος τον Απρίλιο 487.303 επιβάτες, έναντι 468.324 επιβατών πέρυσι.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) στο 1ο τετράμηνο του 2024 για το σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση (+)6,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου του 2023. Ειδικότερα το 1ο τετράμηνο του 2024 πραγματοποιήθηκαν 108.623 πτήσεις, έναντι 102.079 πτήσεων το 1ο τετράμηνο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

