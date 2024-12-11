ΟΣΕ: Σε κυκλοφορία από σήμερα και η δεύτερη γραμμή στη Σήραγγα των Τεμπών

Παραδίδονται σήμερα Τετάρτη στην κυκλοφορία και οι δυο τροχιές στη σήραγγα των Τεμπών ύστερα από την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Bora, την νύκτα της 1ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον ΟΣΕ.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, λειτουργούν όλα τα συστήματα ασφαλείας της σήραγγας και κυρίως η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.

«Ο ΟΣΕ ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του και διαβεβαιώνει ότι το προσωπικό του κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η αποκατάσταση να γίνει στο συντομότερο χρονικό διάστημα με βασικό κριτήριο την ασφάλεια της κυκλοφορίας των συρμών στην σήραγγα» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

