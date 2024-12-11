Σε πλοκή από αμερικανικό αστυνομικό σήριαλ, με «πινελιά» από κινούμενα σχέδια παραπέμπουν τα όσα εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στην περιοχή του Κρουσώνα Κρήτης, με πρωταγωνιστές τον 39χρονο, που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και μια νεαρή γειτόνισσα του, που κατηγορείται για υπόθαλψη.

Ο 39χρονος, που βαρύνεται με κακουργηματική δίωξη, οδηγήθηκε στην Α' Τακτική Ανακρίτρια Ηρακλείου, απ' όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου. Η υπόθεση της 21χρονης γειτόνισσας διαχωρίστηκε, καθώς η δίωξη που της ασκήθηκε είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Πώς έγιναν οι δύο συλλήψεις

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 39χρονος, πατέρας τριών παιδιών, είχε μπει στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών, με αφορμή πληροφορίες ότι διακινεί ποσότητες ναρκωτικών.

Μάλιστα το τελευταίο διάστημα τον είχαν «υπό στενή επιτήρηση», καθώς είχε εντοπιστεί να κινείται ύποπτα πέριξ του ποιμνιοστασίου του.

Το πρωί της Τρίτης φέρεται να ανέβηκε στην περιοχή "Λιβάδι" με το όχημα της συζύγου του και - όπως αναφέρουν οι πληροφορίες - τρέχοντας κατευθύνθηκε σε μια ρεματιά, γεγονός που υποψίασε τους αστυνομικούς που τον παρακολουθούσαν.

Με την αποχώρησή του από το σημείο, έγινε έρευνα, και - κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης - εντοπίστηκε μέσα σε ένα βαρέλι, κρυμμένο στις φυλλωσιές, ποσότητα κάνναβης.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν και τα άλλα σημεία που τον είχαν δει να κινείται ύποπτα και βρήκαν σε διάφορες συσκευασίες και άλλες μικροποσότητες κάνναβης.

Η επόμενη κίνηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ Ηρακλείου ήταν να πάνε στο σπίτι του, στον Κρουσώνα, και αφού περικύκλωσαν το κτήριο όπου βρίσκεται το διαμέρισμα που διαμένει με την οικογένειά του, να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους και να του ζητήσουν να εμφανιστεί.

Από το διαμέρισμα δεν υπήρξε καμία απόκριση, ωστόσο - κατά τις πληροφορίες μας - άλλοι αστυνομικοί που βρίσκονταν περιμετρικά του χώρου, εντόπισαν τον 39χρονο να επιδίδεται σε .. παρκούρ, από ταράτσα σε ταράτσα.

Σε κάποια στιγμή, διαπιστώθηκε ότι μπήκε στο κλιμακοστάσιο μιας συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Εκεί έσπευσε ομάδα αστυνομικών, που πηγαίνοντας από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, ρωτούσε τους ενοίκους αν υπήρχε κάποιος άλλος εκεί ή αν είχαν δει κάποια ύποπτη κίνηση και ζητούσαν τη συναίνεσή τους για να γίνει έρευνα στο χώρο τους.

Έτσι έφτασαν και στο επίμαχο διαμέρισμα της 21χρονης. Όταν τη ρώτησαν αν είναι κάποιος άλλος στο χώρο, απάντησε αρνητικά, ενώ όταν της ζήτησαν την άδεια να ερευνήσουν το διαμέρισμα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε το ναι διστακτικά.

Στη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί είδαν ότι το φύλλο μιας ντουλάπας δεν είχε κλείσει καλά, και από εκεί... εξείχε ένα πόδι που όπως αποδείχθηκε, ήταν του 39χρονου.

Συνελήφθη άμεσα και μαζί του χειροπέδες πέρασαν χειροπέδες και στη γειτόνισσα.

Πηγή: skai.gr

