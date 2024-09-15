Μεγάλο συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε σήμερα στην κεντρική πλατεία του Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, καθώς, όπως τόνισαν οι ομιλητές, έναν χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel ο λαός της περιοχής βρίσκεται ακόμα αντιμέτωπος με τις τραγικές συνέπειες.

Οι φορείς της περιοχής ανέφεραν πως παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες της κυβέρνησης, η περιοχή παραμένει απροστάτευτη μπροστά σε νέες πλημμύρες, αναχώματα δεν έχουν αποκατασταθεί, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους αγροτοκτηνοτρόφους και στους άλλους πλημμυροπαθείς είναι πολύ κάτω από το 100% της πραγματικής ζημιάς, σπίτια γκρεμισμένα παραμένουν χωρίς να έχουν μαζευτεί τα μπάζα, κ.ά.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, σημείωσε πως «πρέπει να δοθούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις για να συνεχίσουμε τη ζωή μας, να παραμείνουμε στα χωριά, στα σπίτια μας και στις δουλειές μας και δεν έχουμε σκοπό να εγκαταλείψουμε τον νομό Καρδίτσας. Και ούτε έχουμε σκοπό να δεχθούμε κανένα σχέδιο Ολλανδών, κανένα σχέδιο οποιουδήποτε, που μιλάει να αλλάξουμε καλλιέργειες και δουλειές, επειδή θέλουν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος μας κάποιες εταιρείες. Οι φορείς, στο διεκδικητικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο για αποζημίωση στο 100%, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για τις ζημιές σε φυτική παραγωγή, σε αγροτικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, πάγιο), καταστήματα, μηχανήματα, αποθήκες και αποθηκευμένη παραγωγή στο σύνολο των πληγέντων. Να εξοφληθεί άμεσα η κρατική αρωγή για καθαρισμό και αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων, αποθηκών, σταβλικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού και εμπορευμάτων στους πληγέντες. Να απλοποιηθεί το μέτρο 5.2 για τους κτηνοτρόφους-μελισσοκόμους και να ενταχθούν όλοι οι πληγέντες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

