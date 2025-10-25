Ωρωπός: Άγριος ξυλοδαρμός κομμωτή μέσα στo μαγαζί του

Άγρια επίθεση από ομάδα αγνώστων, μέσα στο κομμωτήριο του στη Σκάλα Ωρωπού, δέχτηκε από αγνώστους ένας 30χρονος υπήκοος Αλβανίας.

Οι δράστες, πέντε άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπήκαν γύρω στις τρεις το μεσημέρι του Σαββάτου στο κατάστημα, στην οδό Μαρμαρά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα.

Τον τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα. Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας.

Χτυπήματα από τους αγνώστους δέχτηκε και ένας 29χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Η Ασφάλεια προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη των δραστών που διέφυγαν και να ρίξει φως στα κίνητρά τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.