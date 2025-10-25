Άρτα: 4 άτομα που προσπάθησαν να κλέψουν καύσιμα από σφραγισμένο πρατήριο

Τέσσερα άτομα συνέλαβαν οι αρχές στην Αρτα όταν εντοπίστηκαν να προσπαθούν να αφαιρέσουν καύσιμα από πρατήριο που είχε σφραγιστεί για νοθεία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Xθες το βράδυ, αστυνομικός ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, περνούσε από το συγκεκριμένο πρατήριο, παρατήρησε κινητικότητα και ενημέρωσε τους συναδέλφους του στην Άρτα, οι οποίοι έστησαν μεγάλη επιχείρηση σπεύδοντας στο σημείο.

Εκεί εντόπισαν τρεις Έλληνες και έναν Ρουμάνο, οι οποίοι με γερανό και ένα πολύ μεγάλο βυτιοφόρο ήδη είχαν ξεκινήσει να αφαιρούν καύσιμα από τη μία αντλία.

Άμεσα συνελήφθησαν.

Στο συγκεκριμένο πρατήριο είχε σφραγιστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από μεγάλη πανελλαδική επιχείρηση, η οποία είχε λάβει χώρα τον περασμένο μήνα.

Υπάρχει έλεγχος από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές να δουν πόση ποσότητα μπόρεσαν να αφαιρέσουν.

Οι συλληφθέντες δεν είπαν τίποτα στην Αστυνομική Διεύθυνση Αρτας τονίζοντας ότι θα τα πουν όλα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.