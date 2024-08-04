Σε 60 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα, καθιστώντας δύσκολη τη σημερινή ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 47 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 13.

Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας πολλές από αυτές ξέσπασαν ταυτόχρονα μετά το μεσημέρι, ενώ αρκετές από αυτές προκλήθηκαν από κεραυνούς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες μέσα σε χαράδρα στην φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Κορομηλιά Δομοκού Φθιώτιδας.

Σχετικά με τις πυρκαγιές στην Βοιωτία, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες στην Τανάγρα ενώ η φωτιά στα Σκούρτα έχει οριοθετηθεί.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, οι πιο επικίνδυνες πυρκαγιές που χρειάστηκε και η συνδρομή εναέριων μέσων για την αντιμετώπισή τους ήταν:

- Στις 10:10 η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαράμπα Μαρκοπούλου. Η φωτιά ελέγχθηκε σε 40 λεπτά και στο σημείο επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

-Στις 13:47 η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βαδίστρα Ιωαννίνων. Σύμφωνα πάντα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, η φωτιά ελέγχθηκε σε 1,5 ώρα και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 29 πυροσβέστες με 1 ομάδα δασοκομάντος, 10 οχήματα 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

- Στις 14:12 η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Η φωτιά ελέγχθηκε σε 40 λεπτά και στο σημείο επιχείρησαν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

- Στις 14:31 η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κορομηλιά Δομοκού Φθιώτιδας. Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει κανένας οικισμός, ωστόσο υπάρχει ακόμα μέτωπο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες μέσα σε χαράδρα. Στο σημείο επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος, 15 οχήματα 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ καθώς και μηχανήματα έργου.

Σημειώνεται ότι δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους. Συγκεκριμένα, στις 15:00 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στις 15:09 εκδόθηκε μήνυμα απομάκρυνσης από το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Κορομηλιά προς 'Αγιο Στέφανο.

-Στις 15:00, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Καλάβρυτα Αχαΐας (Σαϊτας). Η φωτιά πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, με διάσπαρτους καπνούς ενώ είναι πιθανό να εκδηλώθηκε από κεραυνό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

-Στις 15:31 πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Αμφίκλειας. Η φωτιά πιθανολογείται ότι ξέσπασε από κεραυνό και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο καπνοί. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

- Στις 15:41, πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 19 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

-Στις 15:44, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυράδες στην Κέρκυρα. Η φωτιά ελέγχθηκε σε 40 λεπτά και στο σημείο επιχείρησαν 19 πυροσβέστες, με 1 ομάδα δασοκομάντος, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

- Στις 16:30, πυρκαγιά σε δασική έκταση στον 'Αγιο Αθανάσιο- οικισμός Σκούρτα Βοιωτίας (Δερβενοχώρια). Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας η φωτιά έχει οριοθετηθεί και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με 2 ομάδες δασοκομάντος, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σχετικά με την πυρκαγιά στη Ροδόπη, πηγές της Πολιτικής Προστασίας επισημαίνουν ότι είναι από χθες το βράδυ χωρίς μέτωπο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο διάσπαρτοι καπνοί.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Πηγή: skai.gr

