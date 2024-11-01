Οριοθετημένη η φωτιά στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής

Οριοθετημένη είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Ν. Μαρμαρά, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, σε ελαιόδεντρα και χαμηλή βλάστηση.

Νωρίτερα, επιχείρησαν στο σημείο δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Λίγο μετά τις 2 μ.μ., ενεργοποιήθηκε το 112 για απομάκρυνση, από Τυπάδες και Μαρμαρά προς Νέο Μαρμαρά μέσω επαρχιακής οδού Νικήτης - Σάρτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.