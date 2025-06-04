Του Στέφανου Νικολαΐδη

Λίγες ώρες πριν το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων ανακοινώσει τις ποινές για την τραγωδία στο Μάτι, ο Άρης Χερουβείμ, ο άνθρωπος που μέσα σε λίγα λεπτά έχασε 4 ανθρώπους της οικογένειάς του, ανάμεσά τους τα 5χρονα δίδυμα ανιψάκια του, ανοίγει την καρδιά του στο skai.gr.

Μιλά για τον πόνο που δεν γιατρεύεται, τη «μισή» δικαιοσύνη, τον Άρειο Πάγο που δεν περιμένει πολλά, και τη μόνη του δικαίωση: να μπορέσει να σταθεί πάνω από τον τάφο των παιδιών και να τους πει ότι δεν τα ξέχασε ποτέ.

Με φωνή σπασμένη από τον χρόνο και τον πόνο, εξομολογείται:

«Είναι το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για τις ανιψούλες μου. Πλέον μπορώ να πάω πάνω από τον τάφο τους και να τους πω "αγάπες μου, 7 χρόνια προσπάθησα"».

Ο ίδιος θυμίζει πως δεν μπόρεσε ποτέ να εκπροσωπήσει νομικά τις δίδυμες ανιψιές του, καθώς ο νόμος επιτρέπει την παράσταση πολιτικής αγωγής μόνο σε συγγενείς πρώτου βαθμού.

«Ήμουν ο μόνος συγγενής τους, όμως δεν εκπροσωπήθηκαν στη δίκη. Ήταν όμως ηθικά σωστό να συμβεί», λέει. Παρά τα εμπόδια, εκφράζει συγκρατημένη ικανοποίηση για το ότι κατατέθηκε προχθές πρόταση νόμου που προβλέπει αλλαγή στο νομικό αυτό κενό. «Μένει να εγκριθεί από τη Βουλή. Ελπίζω να πάνε όλα όπως πρέπει».

Αναφορικά με τη χθεσινή απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, η οποία έκρινε ενόχους 10 από τους συνολικά 21 κατηγορούμενους, ο Άρης Χερουβείμ δεν κρύβει την απογοήτευσή του. «Πίκρα και θλίψη. Το χειρότερο είναι ότι δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν εκπλήσσομαι πλέον».

Για ακόμη μία φορά, όπως επισημαίνει, η πολιτική ευθύνη αποφεύγει τις νομικές συνέπειες. «Για πολλοστή φορά δεν καταδικάζονται αυτοδιοικητικοί. Όλοι τους είναι ακατάλληλοι για τη διαχείριση της ασφάλειάς μας».

Ο μοναδικός πολιτικός που κρίθηκε ένοχος είναι ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Καπάκης – και αυτός για πλημμελήματα: ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη εξ αμελείας. «Όλοι οι υπόλοιποι είναι υπηρεσιακοί. Φυσικά δεν περιμένω τίποτα από τις σημερινές ποινές. Δεν έχω καμία προσδοκία».

Μιλώντας για τη μοιραία εκείνη ημέρα, ο κ. Χερουβείμ υπογραμμίζει ότι δεν επιχείρησαν καν και τα. «Το ένα και μοναδικό σηκώθηκε ύστερα από εντολή του τότε αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελου Αποστολάκη. Το άλλο δεν σηκώθηκε ποτέ».

«Δεν αντέχουμε άλλο Γολγοθά, καλύτερα να παραγραφεί»

Αν και δηλώνει ότι οι συγγενείς θα προσφύγουν στον Άρειο Πάγο, το τρίτο και τελικό στάδιο δικαστικής κρίσης, η ελπίδα μοιάζει φθαρμένη από την επανάληψη:

«Θα σας πω κάτι όμως… Καλύτερα να μην πηγαίναμε ποτέ. Καλύτερα να παραγραφεί. Δεν θέλουμε αυτός ο Γολγοθάς να ξεκινήσει από την αρχή. Έτσι κι αλλιώς τον βιώνουμε καθημερινά».

Η ψυχική εξάντληση είναι πια διάχυτη:

«Πίστευα ότι το Εφετείο θα ήταν πιο εύκολο για μένα, σε σχέση με το Πρωτόδικο. Όμως ήταν πολύ πιο δύσκολο, πιστέψτε με».

Μοναδική του προσδοκία πια, λέει, είναι να μη ζήσει άλλος άνθρωπος ξανά τέτοια φρίκη. «Η μόνη δικαίωση για μένα –και κυρίως για τις ψυχές που χάθηκαν– είναι να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο».

