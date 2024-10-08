Αύριο Τετάρτη (09/10) στις 15:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η κηδεία του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη, Μίμη Πλέσσα, ο οποίος απεβίωσε στις 5 Οκτωβρίου, πλήρης ημερών, σε ηλικία 100 ετών.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, καλλιτέχνες και απλός κόσμος που αγάπησε τα τραγούδια του, θα έχουν την ευκαιρία να πουν το «τελευταίο αντίο» στον μεγάλο δημιουργό, που άφησε ανεξίτηλο το μουσικό σημάδι του.

«Θα αποχαιρετήσουμε τον Λατρεμένο μας Μίμη Πλέσσα την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στις 15.00 στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών. (Όποιος επιθυμεί να αποτίσει φόρο τιμής, ο Μίμης μας θα βρίσκεται εκεί από τις 10πμ)» έγραψε στο Facebook η σύζυγός του.

Πηγή: skai.gr

