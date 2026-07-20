Συγκλονίζουν οι εικόνες λίγα λεπτά μετά τη φωτιά - συνέπεια τροχαίου σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των Αρχών - από την οποία έχασε τη ζωή του ένα άτομο 30 ετών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαυραχώματα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μετά την πρόσκρουση του οχήματος υπό άγνωστες συνθήκες σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι φλόγες δεν άργησαν να επεκταθούν στη γύρω χαμηλή βλάστηση με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

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Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Στη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα. Μια απανθρακωμένη σορό λίγα μέτρα μακριά από το όχημα.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

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