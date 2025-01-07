Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ διευθέτησαν το διαζύγιό τους πέντε μήνες μετά τον χωρισμό τους, που τάραξε το Χόλιγουντ.

Οι σταρ που παντρεύτηκαν το 2022, τα βρήκαν, τα κανόνισαν και θα δώσουν επίσημα τέλος στο γάμο τους στις 20 Φεβρουαρίου. Όσον αφορά την περιουσία τους, σύμφωνα με το TMZ αλλά και την Daily Mail, ο καθένας φεύγει με όσα απέκτησε κατά τη διάρκεια του σύντομου γάμου τους ενώ κατέληξαν και σε συμφωνία για την έπαυλη των 61 εκατομμυρίων δολαρίων στο Beverly Hills που αγόρασαν μαζί, αν και οι όροι θα παραμείνουν ιδιωτικοί.

Τα χρήματα που κέρδισε ο Άφλεκ από τα διάφορα κινηματογραφικά του πρότζεκτ είναι δικά του, και το ίδιο ισχύει και για όσα κέρδισε η JLo κατά τη διάρκεια του 2ετούς γάμου τους. Επίσης κανείς δεν θα πληρώσει διατροφή σε κανέναν.

Σύμφωνα με το TMZ, ο γνωστός ηθοποιός θα κρατήσει και το μερίδιό του στην εξαιρετικά επιτυχημένη εταιρεία παραγωγής του, Artists Equity -- την οποία δημιούργησε το 2022 - και στην οποία συνεργάστηκε με τον Ματ Ντέιμον.

Όσο για την Τζένιφερ Λόπεζ, κρατάει όλα τα έσοδα τα μεγάλα πρότζεκτ στα οποία δούλεψε κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Το TMZ αποκάλυψε ότι δεν είχαν κάνει προγαμιαίο συμβόλαιο και τυπικά, αυτό σημαίνει πως θα έβαζαν τα πάντα σε ένα ταμείο που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γάμου και θα τα μοίραζαν 50/50. Αλλά ο διακανονισμός είναι ουσιαστικά σαν προγαμιαίο συμβόλαιο μετά τον χωρισμό.

Επίσης, η JLo εγκαταλείπει το επώνυμο Άφλεκ και επιστρέφει στο Jennifer Lynn Lopez.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.