Αναρτήσεις που προκάλεσαν πολλά ερωτήματα στους θαυμαστές του έκανε ο ηθοποιός Γουίλ Σμιθ αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για πιθανή συμμετοχή του σε μια νέα ταινία «The Matrix».

Ωστόσο, οι μυημένοι έχουν πλέον επιβεβαιώσει ότι ο ηθοποιός δεν θα είναι μέρος του επερχόμενου πρότζεκτ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και ράπερ έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι απέρριψε τον ρόλο του Neo στην πρώτη ταινία του 1999. Τον ρόλο υποδύθηκε τελικά ο Κιάνου Ριβς.

Σε νέα ανάρτηση με βίντεο στον λογαριασμό του Γουίλ Σμιθ στο Instagram, εμφανίζεται κείμενο με κόκκινα γράμματα από υπολογιστή, όπως στους τίτλους τέλους των ταινιών «The Matrix».

«Το 1997, οι Γουατσόφσκι πρόσφεραν στον Γουίλ Σμιθ τον ρόλο του Neo στο The Matrix. Ο Σμιθ τον απέρριψε. Επέλεξε το Wild Wild West, πιστεύοντας ότι του ταίριαζε καλύτερα εκείνη την εποχή. Αλλά το ερώτημα παραμένει: Πώς θα ήταν το The Matrix με τον Γουίλ Σμιθ ως Neo;».

Στη συνέχεια στην οθόνη αποκαλύπτονται δύο συνεχόμενα μηνύματα: «Ξύπνα, Γουίλ…» και «Το Matrix σε έχει…».

Οι θαυμαστές που είδαν την ανάρτηση του ηθοποιού θεώρησαν γρήγορα ότι ο Γουίλ Σμιθ θα μπορούσε να εμφανιστεί στη νέα ταινία Matrix, την οποία σκηνοθετεί ο Ντριου Γκόνταρντ. Ωστόσο, μέλη της Warner Bros είπαν στο THR ότι ο Γουίλ Σμιθ δεν θα συμμετάσχει.

Πηγή: skai.gr

