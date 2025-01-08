Η θεατρική εταιρεία του μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «A Wonderful World: The Louis Armstrong Musical» θα ηγηθεί μιας ξεχωριστής προσπάθειας για να στηρίξει όσους επλήγησαν από την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

Το μιούζικαλ εξιστορεί τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μουσικού της τζαζ Λούις Άρμστρονγκ που γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη. Η εταιρεία του «A Wonderful World: The Louis Armstrong Musical» ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης οικονομικής βοήθειας. Μέσω κωδικού QR που θα παραμείνει αναρτημένος στο θέατρο οι θεατές θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες και να κάνουν δωρεές στο ίδρυμα Greater New Orleans.

Ο δράστης της επίθεσης, Σαμσούντ Ντιν Τζαμπέρ, έπεσε το φορτηγάκι του πάνω στο πλήθος στην οδό Bourbon στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Νέας Χρονιάς με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν 35.

Το μέλος της εταιρείας Νταρλίσια Σίρσι που πρωταγωνιστεί ως σύζυγος του Άρμστρονγκ, Λουσίλ Γουίλσον πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία. «Το μιούζικαλ θέτει ένα θεμελιώδες ερώτημα: γιατί και πώς μας προσκάλεσε ο Λούις Άρμστονγκ σε ένα τραγούδι γεμάτο ελπίδα, αγάπη και φως για τη ζωή;» ανέφερε η ηθοποιός σε δήλωσή της. «Εμείς παρουσιάζουμε τη ζωή του ξεκινώντας από τη γενέτειρά του, τη Νέα Ορλεάνη, και τις ταπεινή, συναρπαστική και προβληματική αρχή της καριέρας του. Η γενέτειρά του ήταν το μέρος στο οποίο ανακάλυψε την αγάπη του για την τζαζ και στη συνέχεια δημιούργησε μια αυτοκρατορία και την ιδιότητα του "Βασιλιά της Τζαζ"» ανέφερε.

«Κανείς δεν πρέπει να υποφέρει όπως υπέφεραν αυτά τα αθώα θύματα και οι οικογένειές τους, γι' αυτό είμαστε αλληλέγγυοι και θέλουμε να τους υποστηρίξουμε. Αυτό θα ήθελε ο Λούις Άρμστρονγκ» επισήμανε.

Η θεατρική παραγωγή καλεί όσους μπορούν να κάνουν δωρεές στο Greater New Orleans Foundation, το οποίο παρέχει κρίσιμη υποστήριξη σε κοινότητες που έχουν ανάγκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.