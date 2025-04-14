Από τη Νέα Υόρκη στους Παξούς. Η Κόρτνεϊ, μητέρα τεσσάρων παιδιών, άφησε πίσω τη μεγαλούπολη για να ζήσει σε έναν ήσυχο γαλάζιο παράδεισο.

Μιλά στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» για τη νέα της ζωή στο νησί, τις προκλήσεις, ενώ οι φίλες της, που είναι και εκείνες νέες μαμάδες στους Παξούς, μας μιλάνε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο νησί, κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.