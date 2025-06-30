Απόψε στις 23.45, η κάμερα του Prime Time και ο Σταύρος Ιωαννίδης ταξιδεύουν σε δυσπρόσιτες γωνιές της Ελλάδας, ανακαλύπτουν τους πέτρινους γίγαντες που οδηγούν τους ναυτικούς για αιώνες και μας συστήνουν τους ερημίτες της θάλασσας – τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που διατηρούν άσβεστο το φως των φάρων.

Μαθαίνουμε την ιστορία των μοναδικών αρχιτεκτονικών μνημείων που στέκουν επιβλητικά σε απόκρημνα ακρωτήρια και ενημερωνόμαστε για τη σημασία που κατέχουν στη διεθνή ναυσιπλοΐα μέχρι σήμερα, παρά τη ραγδαία εξέλιξη των μέσων πλοήγησης. Ξεναγούμαστε στους περίτεχνους πύργους τους και ακολουθούμε τη μοναχική αλλά γοητευτική καθημερινότητα των φαροφυλάκων. Διαπιστώνουμε τον κόπο που απαιτεί η συντήρηση του δαιδαλώδους δικτύου των 1.600 φάρων και φανών της χώρας μας και καταγράφουμε μαρτυρίες βετεράνων φαροφυλάκων αλλά και επαγγελματιών της θάλασσας, που έχουν συνδέσει την αναλαμπή των φάρων με την υπόσχεση της στεριάς.

Οι Φάροι του Πολεμικού Ναυτικού στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ, απόψε στις 23.45, με τον Σταύρο Ιωαννίδη.

