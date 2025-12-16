Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης 15 χιλιάδων ευρώ αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι τελευταίοι δυο κατηγορούμενοι από την πρώτη ομάδα των 15κατηγορουμενων για τις παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2025.

Η διαδικασία συνεχίζεται αύριο και μεθαύριο με τις απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων. Τελευταίος θα απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Νωρίτερα είχαν αφεθεί ελεύθερες η μητέρα και η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού.

Ειδικότερα, τόσο στη μητέρα όσο και στην πεθερά του φερόμενου αρχηγού επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 60.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο η μητέρα, όσο και η πεθερά του βασικού κατηγορούμενου είπαν στον δικαστικό λειτουργό ότι είχαν αφήσει τη διαχείριση της περιουσίας στα παιδιά τους. "Όπου μου έλεγε να υπογράψω υπέγραφα" είπε σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα του κατηγορούμενου αγροτοσυνδικαλιστή.

Από την ομάδα των επτά κατηγορουμένων που ξεκίνησαν σήμερα την απολογητική διαδικασία για την υπόθεση, ήδη είχαν απολογηθεί και είχαν αφεθεί ελεύθεροι πέντε.

