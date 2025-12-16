Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ειδικότερα του αρμόδιου Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων αναμένεται να μεταβεί στο Ηράκλειο προκειμένου να «ξεσκονίσει» το 4χ4 του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στη διάρκεια του γνωστού πια αιματοκυλίσματος των Βοριζίων, λίγο μετά τις 11 το πρωί της 1ης Νοεμβρίου. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών, ξεψύχησε μέσα στο μαύρο 4χ4 που βλήθηκε περιμετρικά από πυρά διαφορετικών τύπων όπλων, όσο λίγο πιο πέρα άφηνε την τελευταία της πνοή η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, μητέρα δύο παιδιών.

Το μοιραίο 4χ4 φυλάσσεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Και οι δύο πλευρές, τόσο από την οικογένεια Καργάκη, όσο και από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, έχει υποβληθεί αίτημα έρευνας του οχήματος από κλιμάκιο των Εγκληματολογικών Ερευνών, παρόντων των τεχνικών συμβούλων κ. Γιάννη Τσιάμπα (από την πλευρά Καργάκη) και κ. Γιώργου Ραυτογιάννη (πλευρά Φραγκιαδάκη). Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου εξέδωσε σχετική διάταξη με την οποία διατάσσει τη διενέργεια βλητικής έρευνας και εξέτασης στο μαύρο 4χ4 από κλιμάκιο της ΔΕΕ που θα μεταβεί για τον σκοπό αυτό στο Ηράκλειο.

Στο σχετικό αίτημα είχε αναφερθεί εδώ και καιρό το Cretalive.gr καθώς η πλευρά του 39χρονου Φανούρη Καργάκη εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν μέσα στο αυτοκίνητο κρίσιμα ευρήματα που θα δώσουν ουσιώδεις απαντήσεις. Είναι γνωστό πια ότι ο 39χρονος Φ. Καργάκης είχε δύο «τυφλά» τραύματα και δύο διαμπερή. Από τις βολίδες που έβγαλαν, η μία φέρει κανονικά το χάλκινο μεταλλικό περίβλημα, η άλλη ωστόσο εξήχθη χωρίς το λεγόμενο metal jacket. Ο κ. Τσιάμπας, για παράδειγμα, είχε εκτιμήσει ότι είναι πολύ πιθανόν αυτό το περίβλημα να βρεθεί μέσα στο αυτοκίνητο και αν συμβεί αυτό, τότε θα μπορούν να ταυτοποιήσουν το όπλο και αν τελικά ο 39χρονος βλήθηκε από ένα ή δύο όπλα. Θεωρούν πάντως βέβαιο ότι έχει βληθεί από καλάσνικοφ.

Στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων, βάσει των ευρημάτων από την αυτοψία στον τόπο του μακελειού. Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι από τους κάλυκες που περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί, στο «Φαρ-Ουέστ» των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν: τουλάχιστον δύο όπλα τύπου καλάσνικοφ, ένα πιστόλι 9άρι, ένα πιστόλι 3.80 (είναι μικρότερου διαμετρήματος), ένα πιστόλι των 7.65, ένα λειόκαννο κυνηγετικό, ακόμα και 38άρι περίστροφο. Σε ό,τι αφορά στο καλάσνικοφ, οι κάλυκες που έχουν βρεθεί είναι διαφορετικής προέλευσης, κινέζικοι και βουλγάρικοι, και εκτιμάται ότι στα εγκληματολογικά εργαστήρια πια, από το εντύπωμα επικρουστήρα στο καψύλλιο του φυσιγγίου είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν οι επίμαχοι κάλυκες που έχουν κατασχεθεί προέρχονται από διαφορετικά όπλα και πόσα είναι αυτά.

Γνώστες του αντικειμένου, με μεγάλη εμπειρία στα όπλα, θεωρούν πραγματικά εντυπωσιακό ότι χρησιμοποιήθηκε ένας τόσο μεγάλος αριθμός όπλων στο αιματοβαμμένο τετ-α-τετ με τους δύο νεκρούς και απορούν πώς δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα. Όσο για τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει το επόμενο βήμα. Παρά τις πιέσεις των αστυνομικών, παρά τις προτροπές συνηγόρων υπεράσπισης, παρά τα «ναι και τα όχι» εμπλεκομένων, μέχρι και σήμερα κανένα όπλο δεν έχει παραδοθεί στις Αρχές και αυτό σίγουρα περιπλέκει την όλη υπόθεση. Τις πρώτες εβδομάδες κάποιοι εμφανίζονταν διατεθειμένοι να εμφανίσουν κάποιο από τα όπλα, εν τέλει έκαναν πίσω, ισχυριζόμενοι ότι «φοβόντουσαν τα drones» της ΕΛ.ΑΣ.

