Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή, οδηγήθηκαν, λίγο μετά τις 8:30, 6 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα κατηγορούμενων για την υπόθεση που απολογείται, καθώς χθες προηγήθηκε το πρώτο γκρουπ (επτά άτομα).

Υπενθυμίζεται ότι αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, και οι επτά κατηγορούμενοι. Σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθηκε ο όρος καταβολής εγγύησης.

Η διαδικασία συνεχίζεται και αύριο, Πέμπτη με τις απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων. Τελευταίος θα απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

