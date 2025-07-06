Χαλκιδική: Αγροτικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Όλυνθο

Στις φλόγες τυλίχθηκε σήμερα αργά το μεσημέρι ένα αγροτικό όχημα σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- γύρω στις 16:20 και στο σημείο έσπευσαν για τη κατάσβεση τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες.

Τέλος, από τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στο αγροτικό όχημα.

Πηγή: Thestival

