Χαλκιδική: Αγροτικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Όλυνθο

Στις φλόγες τυλίχθηκε σήμερα αργά το μεσημέρι ένα αγροτικό όχημα σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- γύρω στις 16:20 και στο σημείο έσπευσαν για τη κατάσβεση τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες.
Τέλος, από τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στο αγροτικό όχημα.
