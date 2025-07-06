Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χαλκιδική: Αγροτικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Όλυνθο

Aπό τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στο αγροτικό όχημα

Πυροσβεστική

Στις φλόγες τυλίχθηκε σήμερα αργά το μεσημέρι ένα αγροτικό όχημα σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- γύρω στις 16:20 και στο σημείο έσπευσαν για τη κατάσβεση τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες.

Τέλος, από τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στο αγροτικό όχημα.

Πηγή: Thestival

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαλκιδική Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark